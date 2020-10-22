أمطار متوسطة بمطروح وفرق لمراجعة مخرات السيول

شهدت مناطق شرق مطروح، هطول أمطار متوسطة على مدينة الحمام والطريق الدولي الرابط بين مدينتي مطروح والإسكندرية، وسط استنفار الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار.

وتابع المحافظ، اللواء خالد شعيب، جهود مجالس مدن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المختصة بالمحافظة، لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطريق الدولي لتيسير الحركة المرورية.

ووجّه المحافظ إلى تكثيف الجهود بشأن رفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن، حيث واصلت مدينة الحمام جهودها لرفع تراكمات المياه، كما دفع مجلس مدينة النجيلة، بفريق عمل لمخرات السيول للتأكد من سلامتها وإعادة تنظيفها وتسليكها وإزالة التراكمات الترابية والعوائق من المخرات الموجودة بطول الطريق الدولى وتمهيد مسار سير الأمطار وتوجيهها بعيدا عن الطريق الدولى.

وكان محافظ مطروح، وجّه إلى رفع درجة الإستعداد بمدن ومراكز المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار المتوقعة فى الأحوال الجوية بداية من منتصف الأسبوع الجاري، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء والحماية المدنية، والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة والتأكد من جاهزية الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ.