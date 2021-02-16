السيسي: احنا جادين في مواجهة تحدياتنا.. دورنا ناخد بإيد الناس

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ تبطين الترع سيقلل من الأمراض التي تصيب المواطنين في القرى، موضحًا «لما اعمل تبطين للترع ده هيساهم في إيه؟ يا ترى هيزود حجم الإصابة المحتملة للأمراض اللي بتيجي من ده ولا لأ؟ ويا ترى هيزود حجم الناموس الموجود اللي ممكن ينقل الأمراض ولا لأ؟».

النهاردة المواطن عنده صرف صحي ميترميش في أي حتة.. وتأثير ده على الإصابات والصحة العامة شوفوا عامل إزاي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح بعض المشروعات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، أنَّ الحكومة ستقوم بعمل مشروعات الصرف الصحي للريف خلال 3 سنوات، مستكملًا: «لما أعمل الصرف الصحي ليهم كلهم خلال 3 سنين، وأتمنى إننا نقدر نعمل كدة، وبقول إحنا عاملين حسابنا في حاجة واحدة بس، هي التمويل وإحنا عملنا حسابنا لكدة، لكن اللي مش عارف أعمل له حساب هو الشكل الموجود في حال البناء والتخطيط العمراني الموجود في الريف».

وأكّد السيسي، أنَّه يستهدف اقتحام الريف المصري وحل مشاكله خلال 3 سنوات بل والصرف الصحي كاملًا، موضحًا «النهاردة المواطن عنده صرف صحي ميترميش في أي حتة، وتأثير ده على الإصابات والصحة العامة شوفوا عامل إزاي؟».

احنا جادين في مواجهة تحدياتنا.. مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية ولا عشان نتصنف تصنيف كويس

وتابع: «أنا بقول الكلام ده لزمايلنا اللي بيسمعونا دلوقتي وللشعب المصري اللي بيسمع: احنا جادين في مواجهة تحدياتنا، مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دوليةـ وإن كان ده مهم- أو إن احنا نتصنف تصنيف كويس -وإن كان ده مهم رضو- لكن بنعمل ده لإن ده دورنا كحومة ودورنا كمؤسسات وكمجتمع مدني إننا ناخد بإيد الناس في مصر لمستوى أفضل».