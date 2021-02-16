السيسي: مبادرة علاج سرطان الثدي هدفها تثقيف السيدات لتدارك المرض مبكرا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه وجه بتمويل «بهية»، إذا قيل إنَّها غير قادرة على تقديم العلاج لعدد معين من سيدات مصر من مرض سرطان الثدي، موضحًا: «قلت على طول نخش».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «الفكرة من المبادرات الرئاسية مش بس إننا نستهدف المرض، لكن تشكيل ثقافة لدى سيدات مصر وبناتها على أهمية تدارك هذا المرض مبكرًا بشكل يعافيهنّ ويعفي الناس من تداعيات صعبة بعد ذلك».

وتابع رئيس الجمهورية: «فكان الكشف اللي احنا عملناه وأطلقناه بأدب، قلنا الفحص بس، مقلناش السبب بشكل فج، عشان منكسفش الناس».