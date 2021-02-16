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السيسي: الزيادة السكانية ستكلف الدولة 60 ألف فصل تعليمي سنويا

كتب:

شريف سليمان
11:37 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما طرح المبادرات الصحية الرئاسية التي سبقت أزمة كورونا كان يستهدف التعامل مع قضايا بعينها، من أجل تخفيف آلام ومعاناة الناس.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «بالنسبة إلى النمو السكاني، فقد تحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تأثيره على القطاع الصحي فقط، ولو سألت الدكتور طارق شوقي سيقول إننا سنحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا».

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