مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والمنطقة الأثرية بنابلس

اقتحم 127 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال، التي انتشرت عند باب المغاربة لحمايتهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.

وقال محمد عزام، رئيس مجلس سبسطية، إن عددا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري، وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح؛ لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم؛ إذ أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عددا من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.