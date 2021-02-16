محمد أبو العينين يطالب بمراجعة التشريعات التي صدرت الفترة الماضية

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي للقوانين كافة، التي صدرت في الفترة الماضية.

وأشار «أبو العينين» في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه لابد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار؛ لتحقيق التنافسية في السوق العالمي.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.

وأوضح محمد أبو العينين، أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار يعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.

وقال وكيل المجلس: «دائما يكون به مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، = خصوصا وأن السعر الذي طرح به أقل من السعر قبل كورونا، وأقل من الدول المشابهة».

وأكد وكيل مجلس النواب، أنه إنجاز ضخم، وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة، مشددا على أنه «نحن في حاجة لتمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد».

ونوه «أبو العينين» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة.