مايا مرسي: ممثلات تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب «دورهن مبهر»

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اختيار ممثلاتها في مجلسي النواب والشيوخ، معبرة عن فخرها بهن، وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير.

وأضافت «مرسي»، خلال المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية بعنوان «دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية»، أن المجلس القومي للمرأة، يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات، لتنمية المجتمع، وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.

وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالمبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم مناهضة الختان، في اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية، هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة.

وتابعت بقولها: «تواجد رجال وشباب مصر في هذه القضية توجه عظيم، ولكن المهم هو الاستمرار في خلق الحراك الاجتماعي والتنموي والتوعوي لمجابهة هذا المرض الخبيث الذي كان يضرب المجتمع»، مشيرة إلى أن هناك قوانين كثيرة لتمكين المرأة، سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، في مجلس النواب، وأن الآمال معقودة على شباب التنسيقية تحت قبة البرلمان.

وقالت النائبة سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن سر نجاح التنسيقية هو الانفتاح والتنوع الأيدلوجي، والاعتماد في حلم بناء الدولة المصرية الحديثة على الحوار أولا.

وأضافت سعيد، أنه لم يكن مدرجا على أجندة شباب التنسيقية حلم التمكين، وكان كل هم الشباب هو المشاركة وهذا ظهر من خلال مشاركة شبابنا في كل المنتديات ومؤتمرات الشباب.

وتابعت بقولها: «في 2019 فكر أحد شبابنا في مبادرة مراكب النجاة، ووزارة الهجرة نفذت هذه المبادرة، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عندما أردنا التوسع دشنا لجان نوعية ومراكز أبحاث وكنا في احتياج لشباب متخصص، ففتحنا الباب لشباب غير مسيس وتحملنا مهمة إضفاء الصبغة السياسية على هؤلاء الشباب، وهذا بسبب إيماننا بضرورة أن رجل الدولة التكنوقراط يجب أن يكون له خلفية سياسية، وكلنا رأينا الظهور المشرف لزملائنا النواب في البرلمان، والمصريين كلهم كانوا مبهورين بهم وبظهورهم المشرف، وعلقوا عليهم آمالاً كبيرة»