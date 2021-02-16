عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح المستشفى العسكري بدمنهور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العديد من المشروعات بالقطاع الصحي بمحافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منذ قليل، بينها المستشفى العسكري بدمنهور الذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والمستشفى جرى تشييده وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية والعالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام.

وقام بإزاحة الستار عن اللوحة بالمستشفى عميد طبيب وليد عوض، قائد المستشفى، والنقيب أحمد الدسوقي المشرف على المشروع.

ويعد المستشفى العسكري بدمنهور هو الأول من نوعه بمحافظة البحيرة فى هذا المجال، كما يعد إضافة ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وإضافة جديدة للمنظومة الطبية على أرض البحيرة.

والمستشفى مقام على مساحة 4,5 فدان بطاقة 118 سرير بتكلفة 326 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وأول ودور متكرر، ويضم المدخل الرئيسى والطوارىء وصالات الاستقبال والبهو الرئيسي وقسم الطوارىء وقسم الغسيل الكلوي، وجناح العمليات وغرفة عمليات والطوارىء وقسم المناظير والإفاقة، وجناح الرعاية المركزة وكشك للولادة وجناح للحضانات وغرفة حديثى الولادة.

كما يضم 4 أجنحة إقامة و34 غرفة إقامة مزدوجة وقسم للعلاج الطبيعي، وصالة تأهيل بدني وقسم للأشعة وقسم المعامل وقاعة المؤتمرات و8 مصعد كهربائى (2 للأسرة و6 أفراد) والمطبخ والمغسلة والعيادات والمسجد.

من جانبه، تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وأجهزة المحافظة بالكامل وكافة أبناء المحافظة بخالص الشكر والامتنان للرئيس لدعمه ورعايته المستمر للمحافظة في كافة المجالات وحرصه على تأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.