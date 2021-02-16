جنازة واحدة جمعتهما.. تفاصيل وفاة أم عقب رحيل ابنها بدقائق في بني سويف

خيم الحزن على قرية الشيخ علي بهلول في بني سويف، لفقدان القرية محام توفي بسكتة قلبية، ووفاة والدته بعده بدقائق، التي لم تحتمل خبر وفاته، وشيع أهالي القرية مساء الإثنين، جثمان المحام ووالدته التي توفيت بعده بلحظات حزنا عليه، من مسقط رأسهما إلى مقابر العائلة بشرق النيل.

وقال إسلام عبد المجيد، أحد أهالي القرية: «رحمة الله على الإثنين، الجميع هنا في قريتنا يعرف أحمد جيدا لما يقوم به من أعمال خير، ومساعدة للخير، بل من السباقين في ذلك، ونزل نبأ وفاته علينا جميعا كالصاعقة».

وأشار إلى أنه منقلوا الفقيد للمستشفى بعد أن ظن الجميع أنه مغشيا عليه أو في حالة إعياء، إلا أن الجميع فوجئ بوفاته بسكتة قلبية، وعادوا بالجثمان إلى المنزل: «بدأنا في تجهيزه تمهيدا لدفنه، ودخلت والدته في حالة إعياء وسقط مغشيا عليها».

ولفت إلى أنهم نقل والدته للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وفي تلك اللحظة كان أهالي القرية يستعدون لتشييع جثمان أحمد، قبل أن يصل خبر وفاة الأم: «انتظرنا حتى نجهز جثمان والدته من تغسيل وتكفين، ليخرجا سويا إلى مثواهم الأخير في جنازة واحدة، شارك بها أهالي القرية والقرى المجاورة».

وأضاف محمد رجب، صديق المحام وجاره، إنه فوجئ بنبأ وفاة صديقه، الإثنين، وفور التوجه إلى منزله للبدء في مراسم تشييع جثمانه سقطت والدته مغشيا عليها وبمحاولة إسعافها بنقلها للمستشفى، فوجئ الجميع بوفاتها: « تم تأخير خروج جثمان الإبن حتى تجهيز الأم وتغسيلها وتكفينها وخرجوا الإثنين في مشهد جنائزي واحد، شارك به كل أهالي القرية والقرى المجاورة».

وكانت نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، نعت عضو الجمعية العمومية المحامي أحمد عبد السلام مرسي، ووالدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة وأهالي القرية الصبر والسلوان.

وأوضح طارق عبد العظيم، نقيب المحامين ببني سويف، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة زميله أحمد عبد السلام مرسي، عضو الجمعية العمومية للنقابة، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء النوم بمنزل الأسرة بقرية الشيخ علي بهلول، بمركز بني سويف.

وأضاف «عبد العظيم»، أنه تواصل مع أحد أفراد أسرة زميله المتوفَّى، وأفاد بإنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأن والدته حاولت إيقاظه صباحًا كالعادة، إلا أنها فوجئت بوفاته، بعد أن أكد لهم الطبيب أن ابنها فارق الحياة، فجلست بجوار الجثمان باكية لتسقط فاقدة الوعي، وباستدعاء الطبيب أقر بوفاتها نتيجة صدمة عصبية حزنًا على وفاة نجلها، ولم يتحمل قلبها نبأ وفاة ابنها.

وأشار نقيب المحامين ببني سويف، إلى أنه تم تشييع جثمان المحامي ووالدته في موكب جنائزي واحد، شارك فيه أهالي القرية والقرى المجاورة، وعدد من زملاء الراحل من محامي المحافظة، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين من هول المفاجأة.

وكانت قرية الشيخ علي البهلول التابعة لمجلس قروي شريف باشا، شهدت الإثنين، واقعة حزينة حيث باغت الموت بشكل مفاجئ أحمد عبد السلام مرسي محام، 35 سنة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته، الأمر الذي لم يستحمله قلب والدته التي لحقت به بعد بدقائق من وفاته، حزنا على ابنها.