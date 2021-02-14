«الأطباء» تطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على طبيب بني سويف

استنكر وأدان مجلس النقابة العامة للأطباء، واقعة الاعتداء الغاشم التي قام بها أحد المواطنين على طبيب فى منزله، صباح الجمعة الماضية في مدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث توجه أحد المواطنين الى منزل الطبيب رفعت فتحي أخصائى الباطنة، لاصطحابه للكشف على زوجته بالمنزل في عزبة مجاورة.

وأجابته زوجة الطبيب بأنه يستعد للتوجه الى عمله لارتباطه بموعد نوبتجية فى مستشفى العزل الذي يعمل به، ونصحته بسرعة التوجه بالمريضة إلى المستشفى، وهجم المواطن على سيارة الطبيب وحطمها، وراح يكيل له الشتائم والسباب، وتطور الأمر إلى حد التهجم وضرب الطبيب، وسط فزع وصراخ أسرته وجيرانه.

وقالت النقابة في بيان لها، يحدث هذا في الوقت الذى يقدم فيه مجتمع الأطباء كل يوم شهيد للمهنة، ضحية الوفاء بالقٌسم المهني، الذى يضعونه نصب أعينهم، وهو إنقاذ المريض بشتى السبل، وهم أبطال المرحلة الذين أشاد بجهدهم وفدائيتهم الجميع، من رئيس الجمهورية الى أبعد مواطن فى بقاع الجمهورية.

وأضافت: «يأتي ذلك وسط رود أفعال متباينة، لا تُقدر حجم الضغوط والمسئوليات الواقعة على الطبيب، يحملونه مسئولية مفاهيم خاطئة علميًا وطبيا لا يصح ارتكابها، وهي ما يسمى بالزيارت المنزلية لعلاج حالات حرجة أو طارئة، مؤكدة أنه لا يوجد فى دول العالم ولا فى الممارسة المهنية الصحيحة، ما يسمى بزيارة منزلية لطبيب لعلاج حالة غيرمستقرة «طارئة أو حرجة».

وأكدت النقابة، على تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، وأن المكان الوحيد المنوط بعلاج حالات طارئة وحرجة هو المستشفى، فمثل هذه الحالات، تحتاج الى إسعافات وإجراءات علاجية، مثل الأكسجين والمحاليل والأشعة والإنعاش القلبي والرئوى، وهو ما لا يتوفر للطبيب فى المنزل، خاصة فى ظروف وباء كورونا، الذى يتطلب إجراءات احترازية وعلاجية لا تحتمل التهاون والتواكل.

وطالبت نقابة الأطباء الجميع، بضرورة تفهم طبيعة عمل الطبيب ومساعدته على أدائها على الوجه الصحيح، لمصلحة المريض فى المقام الأول، وتطالب جهات التحقيق بسرعة ضبط الجاني، وتقديمه للمحاكمة وأخذ حق الطبيب.