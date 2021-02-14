محافظ بني سويف يناقش تخطيط إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 2124 فدان

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة وبحث مخطط عام أعده تخطيط المناطق السياحية، بالهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة والآثار، وذلك بشأن إقامة مدينة متكاملة على مساحة 2124 فداناً وقريبة من منطقة واحة ميدوم السياحية بمركز الواسطى شمال المحافظة.

حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور خالد مصطفى مديرعام تخطيط المناطق السياحية بهيئة التنمية السياحية، والدكتور محمد أسامة مدير الإدارة العامة للتقييم للعقاري، والمهندس محمد عطا مهندس أول تخطيط بالإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وناقش المحافظ المخطط والتصور المقدم من الهيئة، والذي يأتي ضمن الخطوات والنتائج المثمرة للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئاتها المختصة لتحقيق نقلة سياحية بالمحافظة، ضمن الإستراتيجية السياحية التي أعدتها المحافظة لــ 5 سنوات قادمة، وتستهدف استثمار كافة موارد المحافظة في القطاع لوضع المحافظة لمكان مميز بخريطة مصر السياحية محلياً وعالمياً.

وتضمن المخطط المقدم تصوراً علمياً وتصميمات تفصيلية لمقومات المدينة وإمكانية شمولها قطاعات عديدة سياحياُ وتجارياُ وعقارياً وترفيهياً وثقافياً، وغيرها من الأنشطة التي تساهم في استثمار المنطقة المتميزة التي يطلق عليها المثلث الذهبي، وتعتبر نقطة تلاقي 3 محافظات بالقرب من المنطقة السياحية بواحة وهرم ميدوم.

ويقع هرم ميدوم جغرافيا شمال محافظة بني سويف، ضمن النطاق الإداري لمركز الواسطى قرب الطريق الصحراوي الغربي، حيث بُني هرم ميدوم خلال الدولة القديمة في عهد الملك سنفرو من الأسرة الرابعة، في ميدوم سنة 2620 قبل الميلاد، ويظهر منه حاليا ثلاثة مصاطب، وكان هو خامس أكبر أهرامات مصرعندما تم إنشائه.