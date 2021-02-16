السيسي عن النمو السكاني: إنجاب أكتر من طفلين هيبقى مشكلة كبيرة جدا

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية ملف النمو السكاني، قائلا: «الموضوع ده مهم جدا، ومن فضلكم ساعدونا فيه، ونتفهمه كويس أوي، وأهلنا في الريف والحضر وكل مكان، صدقني أكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدا، سمعت كلام كتير بتقول أعمل قوانين كتير وحادة، قولتهم لأ، والكلام ده طلع الإعلام، والمداخلة اللي عملتها وقولت مش كل الأمور ممكن تتعمل بحدة، لكن تتعمل ببرنامج، واحنا شغالين على البرنامج ده، وهنوفر الخدمات المطلوبة لهذا الموضوع بدون تكاليف».

وأضاف «السيسي» في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الصحية: «إرادتنا احنا كناس، وكشباب وشابات متزوجين، لازم تكونوا عارفين إن ده في منتهى الأهمية ولازم تنتبهوا له، عشان ياكل كويس، لما أقول مليون طفل متقزم، ولا 2 مليون عنده أنيميا ولا أكتر، ده معناه إن انت مش منتبه لطفلك، إنت مش مهمتك بس انك تأكله ولكن تنتبه له وتبص عليه وتتابعه، أما لما يكونوا 3 أو 4 أو أكتر من كده مش هتقدر تعمل كده».

وتابع: «دي عناصر مهمة محتاجين نشتغل عليها كمجتمع، حكومة ومنظمات مجتمع مدني ومفكرين ومثقفثين ورجال دين والإعلام، يتكلموا فيها باستفاضة».