رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي عن تغذية أطفال المدارس: «حلمنا أكبر من الفطيرة اللي بتتقدم لهم»

كتب:

شريف سليمان
11:51 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استهدف تغيير ثقافة المواطنين في إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها، من أجل الانتباه لأمراض الضغط والسكري.

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «بالنسبة لأطفال المدارس، أرجو إن وزير الزراعة ميزعلش مني، الفطيرة اللي هتقدم لهم، لأ لأ، إحنا عندنا حلم أكبر من كده خالص، فنحن مصرون على تكثيف الجهود، فوزيرة الصحة قالت إن مصر بها أكثر من مليون متقزم، وحوالي 2 مليون مصاب بالأنيميا».

وتابع: «لما بعلق بيبقى هدفي أشاور للناس والإعلام على القضايا المهمة لكي ينتبهوا فيها للتغذية وتشكيل ثقافة ووعي، بإنه مش مهم ياكل كتير، لكن ياكل كويس، لو كتير هيتخن، والرياضة جزء كبير من الموضوع».

اقرأ المزيد:

السيسي: لما اتعرضت عليا إشكالية عدم الكشف المبكر على الأطفال مقلتش معندناش تمويل

السيسي: من حق الناس تعبر عن رأيها ويبقى فيه معارضة.. بس تكون فاهمة بتقول إيه

السيسي: الزيادة السكانية ستكلف الدولة 60 ألف فصل تعليمي سنويا

السيسي: نستهدف تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات وليس 15

السيسي: ربنا وفقنا في كورونا أكتر من دول كتير.. رغم إن المواطنين مكنوش ملتزمين أوي

السيسي: نقدر نقضي على فيروس C.. ومستعد أعيد الكشف على 70 مليون تاني