السيسي عن تغذية أطفال المدارس: «حلمنا أكبر من الفطيرة اللي بتتقدم لهم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استهدف تغيير ثقافة المواطنين في إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها، من أجل الانتباه لأمراض الضغط والسكري.

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «بالنسبة لأطفال المدارس، أرجو إن وزير الزراعة ميزعلش مني، الفطيرة اللي هتقدم لهم، لأ لأ، إحنا عندنا حلم أكبر من كده خالص، فنحن مصرون على تكثيف الجهود، فوزيرة الصحة قالت إن مصر بها أكثر من مليون متقزم، وحوالي 2 مليون مصاب بالأنيميا».

وتابع: «لما بعلق بيبقى هدفي أشاور للناس والإعلام على القضايا المهمة لكي ينتبهوا فيها للتغذية وتشكيل ثقافة ووعي، بإنه مش مهم ياكل كتير، لكن ياكل كويس، لو كتير هيتخن، والرياضة جزء كبير من الموضوع».