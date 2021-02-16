التخطيط: نستهدف تخفيض المواليد المتوقعة 47 مليون طفلا بحلول 2052

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن عدم تقليل معدل النمو السكاني البالغ حاليا 3.4 طفل لكل سيدة، سيعني أن التعداد السكاني في مصر سيبلغ 130 مليون مواطن في عام 2030، وإذا جرى تقليل هذا المعدل إلى 2.4 طفل لكل سيدة في 2032 أو 2030، و1.9 طفل في 2052، فإنه سيجرى تخفيض 7 ملايين مولود في 2030، و37 مليونا في 2052.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «أما إذا تحقق السيناريو الأمثل وهو انخفاض معدل الإنجاب بواقع 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2030 أو 2032، و1.6 طفل لكل سيدة في عام 2052، فسينخفض العدد المتوقع بـ10 ملايين مولود في عام 2032، و47 مليونا في 2050 أو 2052».