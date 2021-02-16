الأزهر يبدأ فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثيه إلى دول العالم

بدأت مشيخة الأزهر الشريف فعاليات المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم، حيث شهدت الفاعليات التي يتولاها مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الازهر الشريف حضور قيادات الأزهر

وبدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

مجمع البحوث الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه اللقاءات الشخصية تأتي لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في العديد من دول العالم، ويشارك في اللجان أساتذة جامعة الأزهر وممثلين من وزارة الخارجية، وذلك للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمشاركين

وأشار إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المرحلتان من تدقيق في الاختيار.

مبعوثي الأزهر

وأضاف عياد أن المقابلات يشارك فيها أساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما يجري نظام الإختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.

وأشار الأمين العام إلى أنه تقدم للمسابقة العامة واللغات للعام الحالي حوالي ثمانية آلاف مدرس وواعظ نجح منهم في الاختبارات التحريرية حوالي خمسة آلاف، ويدخل منهم ما يقرب من ١٧٠٠ في المرحلة الأخيرة للمسابقة وهي المقابلة الشخصية.‎

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد أمس ندوة افتراضية بعنوان: "السنة النبوية في حياتنا اليومية"، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في ظل الظروف الحالية، وتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.