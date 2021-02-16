البيئة تطلق حملة «جميلة يا مصر» مارس المقبل

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن بدء تنظيم حملة جديدة تتبناها الوزارة تحمل أسم "جميلة يا مصر"، ستطلقها وزارة البيئة خلال شهر مارس بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وتهدف الحملة للتعريف بطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية، وتنظيم لقاءات وزيارات للسادة أعضاء مجلس النواب مع قيادات الوزارة، لزيارة المشروعات المنفذة على أرض الواقع بمحافظاتهم فى إطار المنظومة الجديدة للمخلفات لإطلاعهم على آخر المستجدات التى شهدتها المحافظات منذ بدء التنفيذ الفعلى للمنظومة، وحتى الآن ليكونوا على دراية وعلم كامل بما يتم فى إطار المنظومة باعتبارهم نواب الشعب ويلتقون مع المواطنين فى دوائرهم بصورة مستمرة.

وأكدت وزيرة البيئة في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى، وهي الجيزة والغربية والإسكندرية والفيوم والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، فتقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووزارة التنمية المحلية تنفذ البنية التحتية بالمحافظات ووزارة الدولة للإنتاج الحربي بإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتي تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الحكومة بوزارتها المختلفة والمختصة بمنظومة المخلفات تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة، والتخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.