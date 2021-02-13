وزير التنمية المحلية: منظومة المخلفات الصلبة ستعيد للمحافظات شكلها الحضاري (حوار)

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات ستشهد تحسنا كبيرا في منظومة النظافة بنهاية العام الجاري، مضيفا في حوار لـ«الوطن» أن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات تسير على قدم وساق، وتم صرف مبلغ 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 -2020 على برنامج النظافة وتحسين البيئة، استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات.

وأكد شعراوي، أن الوزارة تتابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ خطة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 وذلك بشراكة استراتيجية بين التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات، التي ستبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه لتحسين مستوى النظافة بكافة المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع من جديد، وتحقيق رضا المواطن عن منظومة النظافة، وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي.

إنفاق 15 مليار جنيه على برنامج النظافة والبيئة في عامين

* متى يشهد المواطن تحسنا في منظومة النظافة؟

- الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وعلى أعلى مستوى، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع في كافة المحافظات، ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات تسير على قدم وساق، وهناك جهد كبير يُبذل من خلال منظومة النظافة الجديدة، وسيشهد المواطن تحسنا كبيرا في المنظومة بنهاية العام الجاري، وتم صرف مبلغ 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 -2020 على برنامج النظافة وتحسين البيئة استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات، والوزارة تتابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وذلك بشراكة استراتيجية بين التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات، التي ستبلغ تكلفتها حوالي 12 مليار جنيه.

توريد وتصليح 5200 معدة نظافة

- كيف يتم التعامل مع معدات النظافة؟

- تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع المحافظات، بشأن التقييم الشامل لمعدات النظافة في جميع المحافظات، وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم الخاصة لتلك المعدات، حيث تم تصليح 4 آلاف معدة نظافة بإدارة المخلفات بالمحافظات بقيمة إجمالية 395.5 مليون جنيه، كما تم توريد 1200 معدة نظافة، كما تم رفع التراكمات التاريخية والمتولد اليومي لكمية قدرها 28 مليون طن مخلفات، منها 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية، ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية.

* ماذا عن البنية الأساسية لمنظومة النظافة؟

- تم البدء في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، التي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والمدافن الصحية المحكومة ومصانع التدوير، وتم الانتهاء من توريد 7 محطة وسيطة متحركة لمحافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية، وجارِ تسليم جميع المحطات الوسيطة المتنقلة خلال الشهر الحالي، كما تم الانتهاء من 4 محطة وسيطة ثابتة منهم (منشية ناصر والمقطم وشارع بور سعيد بالقاهرة ومنطقة ناصر ببني سويف)، وجارِ تنفيذ عدد 3 محطة في مراكز يوسف الصديق وكفر الدوار ودمنهور.

* ما هي منظومة إدارة المخلفات الجديدة؟

- في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد خطة تنفيذية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، تتضمن تطوير البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة تساهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص السليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

* ماذا عن دور وزارة التنمية المحلية فى إدارة ملف المخلفات؟

- وفق قوانين الإدارة المحلية وقانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020؛ تتولى الإدارات المحلية مسؤولية إدارة منظومة المخلفات بكافة مراحلها من الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن سواء بنفسها عن طريق الوحدات المحلية أو عن طريق هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة أو عن طريق التعاقد مع شركات قطاع خاص متخصصة أو جمعيات أهلية خاصة فى المناطق الريفية.

منظومة المخلفات تنتهى 2023

* ما أبرز تفاصيل الخطة؟

- الخطة مدتها 4 سنوات ما بين 2019-2023، تتضمن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمحافظات للعام المالي الأول 2019 – 2020 إنشاء 27 مدفنا صحيا آمنا في 18 محافظة، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة لاستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات، وعدد 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات، بالإضافة إلى إغلاق 39 مقلبا عشوائيا في 8 محافظات، وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات، وتكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ نحو 1.78 مليار جنيه.

* ما هو الموقف الحالي لتنفيذ المنظومة؟

- قمت بتكليف الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، وتأسيسا على ما سبق قامت الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بتنفيذ زيارات متابعة ميدانية دورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظات الجمهورية.

كما صدر قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لتسيير ومتابعة تنفيذ المشروع برئاسة الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة وعضوية الجهات الشريكة من وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وبدأنا العمل في رفع التراكمات التاريخية من مقلب تلا وقويسنا بمحافظة المنوفية، وجارِ معاينة باقي المواقع مع الجهات الاستشارية للبدء في عمليات التصميم التفصيلي.

* ما أبرز نتائج المتابعة الدورية للمشروعات؟

- أولاً: تم الانتهاء من 83% من خطة رفع التراكمات والقضاء على المقالب العشوائية في 38 موقعا في 4 محافظات، بإجمالي 402 ألف طن من أصل 447 ألف طن تراكمات مستهدف التخلص منها في العام الأول والكمية المتبقية 45 ألف طن بمحافظة البحيرة، سيتم الانتهاء من رفعها فور الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمدينة بدر.

ثانيا: الانتهاء من تنفيذ خمس محطات وسيطة ثابتة بمناطق منشأة ناصر والمقطم وشارع بور سعيد بالقاهرة، منطقة ناصر ببني سويف، دمنهور بالبحيرة وجارى العمل بباقى المحطات الوسيطة بمحافظات القاهرة والشرقية والأقصر ومطروح والفيوم.

ثالثا: الانتهاء من تسليم المحطات الوسيطة المتحركة لعدد 3 محافظات.

رابعا: جارِ العمل في تنفيذ 17 مدفن صحي في 12 محافظة، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال نحو ما يقرب من 55%، والانتهاء من التصميمات التفصيلية واعتمادها من الإستشاريين المعتمدين من وزارة البيئة وجارِ بدء العمل لتنفيذ عدد 10 مدافن صحية آمنة في 6 محافظات، فيما يخص مصانع التدوير والمعالجة تم اعتماد الرسومات المعمارية والإنشائية لمصنعي دار السلام بسوهاج، وتونا الجبل بالمنيا، وتم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70%.

* ماذا عن البرنامج الثاني للمنظومة؟

- تم اعتماد 1.2 مليار جنيه من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، وتم توزيع مشروعات المرحلة الثانية من البنية الاساسية العام المالي «2020-2021» وفقا للمحددات الفنية التي تتضمن مخرجات المخططات الرئيسية، وحجم المشكلات داخل المحافظة، وكمية التراكمات ودرجة خطورتها على الصحة العامة والبيئة المحيطة، ومدى توافر الأراضي لإقامة المشروعا ، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

* ما هي مشروعات البرنامج والخطة الثانية؟

- رفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات، هي المنوفية والغربية وكفر الشيخ بتكلفة 188 مليون جنيه، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والشرقية وبني سويف والسويس بتكلفة 345 مليون جنيه، وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات ب 174 مليون جنيه، وإنشاء 4 مدافن صحية في الجيزة والفيوم وبني سويف بـ84 مليون جنيه، وإقامة 4 خطوط جديدة للتدوير في المنوفية والغربية والدقهلية بـ305 ملايين جنيه.

رفع 16 مليون طن مخلفات أثناء كورونا

* ما هي الجهود التى قامت بها الوزارة في ظل جائحة كورونا؟

- في ظل جائحة كورونا، قامت المحافظات بجهود كبيرة لرفع المتولد اليومي للمخلفات حيث تم رفع 16 مليون طن مخلفات خلال الفترة من 18 مارس حتى منتصف يناير 2021.

* هل هناك دعم آخر قامت به الوزارة لتحقيق أهدافها في تطوير المنظومة؟

- قامت وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمحافظات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لخدمات جمع ونقل المخلفات وعمليات التدوير والمعالجة لمحافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية وسوهاج والدقهلية والمنوفية وبورسعيد وإسماعيلية ومطروح، كما قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد عقود نموذجية لخدمات الجمع والنقل، وخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة.

منظومة النظافة في القاهرة والجيزة والإسكندرية

* ماذا عن النظافة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؟

- قامت الوزارة بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لدعمهم فيما يخص التعاقد مع الشركات التي تقدم خدمات النظافة، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف «أيكوم/ سايل لابس»، لتقديم خدمات المعالجة والتخلص النهائي في نوفمبر 2019 بالمنطقتين الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة، وأيضا موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاولي رفع المخلفات والتراكمات بمبلغ 60 مليون جنيه لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة التي تقوم بها الهيئة لمناطق القاهرة الأربعة.

وبشأن الإسكندرية تمت موافقة مجلس الوزراء على قيام المحافظة بمد التعاقد مع الشركة الحالية القائمة على خدمات النظافة لمدة 6 أشهر بقيمة تعاقد شهري 21 مليون جنيه لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة التي تقوم بها المحافظة.

وفي الجيزة وافق مجلس الوزراء على طلب تجديد تعاقد الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بالتعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء ومدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 اشهر وبتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه.

عرض تصور على رئيس الوزراء لتحصيل رسوم النظافة

* ما دور وزارة التنمية المحلية فى رسوم النظافة؟

- المادة رقم 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020 والخاصة بتحديد قيمة الرسوم، الذي يُصدر بتحديد ضوابط وفئات هذه الرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التنمية المحلية، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج تحليل مالي لشرائح الرسوم من كافة الجهات بناء على البيانات الواردة للوزارة من وزارة الكهرباء وجارِ العرض على رئيس الوزراء بتصور متكامل لمنظومة تحصيل الرسوم، وسيتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإجتماعي لكافة الوحدات المخدومة بما يضمن الاستدامة المالية للمنظومة وتقديم خدمة يرضى عنها المواطن.

* ما هو دور الوزارة في مجال المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين؟

- في مجال المشاركة المجتمعية والمبادرات الوطنية، تقوم وزارة التنمية المحلية بمتابعة العديد من المبادارات منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة هنجملها ومجلس إدارة الشارع، ومشروع لوكيشن فيو، ومبادرة للنحت والرسم باستخدام المخلفات، ومبادرة معا لنرتقى وغيرها.

وأتوجه بالشكر والتقدير لكل الوزارات والهيئات والجهات التى تتعاون مع الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

* كيف يتم التواصل مع المواطنين؟

- مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بحلها منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وتركز فى عدد من المحاور، وهي: البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، ومؤخرا تلقت شكاوى مياه الأمطار والتصالح في مخالفات البناء، وسعت الوزارة خلال تلك الفترة إلى الحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكل المحافظات.