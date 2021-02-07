وزيرة البيئة: ملف المخلفات يحتاج 10 مليارات.. والقمامة كنز وثروة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البنية التحتية لإدارة المخلفات تحتاج إلى 4 سنوات وأن الخطة اعتمدت يونيو 2018، وتم ضخ مليار و800 مليون لـ80 محطة وسيطة ولـ4 مصانع ونعمل في البنية التحتية في 27 محافظة تعمل في وقت واحد.

وتابعت «فؤاد» خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن السنتين ونصف السنة لم يضيعوا هباء، ولكن الموضوع كبير جدا ويحتاج ضخ 10 مليار جنيه علشان ندور العجلة والمصانع وبنجمع على مستوى الدولة من رسوم 800 مليون جنيه ولم يكن لدينا أي مخطط لأي منظمومة.

ولفتت «فؤاد» إلى أن الرئيس السيسي أكد أن البنية التحتية تقوم بها الدولة وليس على المواطن أن يتحمل أي شيء، وأمامنا مشكلة النباشين وتقنين أوضاعهم.

وعقبت النائبة أميرة أبوشقة على تصريحات وزيرة البيئة بشأن ملف النفايات، مؤكدة أن الوزارة تعمل في ظروف صعبة، خاصة أنه لا يوجد فلوس ولابنية تحتية ولا قاعدة بيانات لإقامة مصانع النفايات.

وشددت «أبوشقة» خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسي، بإقامة عاصمة حديثة رقمية متطورة من الأف إلى الياء، وتطبيقه على مدن مصرية، يتم عمل فيها تجربة إقامة مدن صغيرة بها مصانع النفايات.

وقالت ياسمين فؤاد إن فكرة القمامة كنز وثروة، منظور خاطىء ومفيش فكرة التصدير، هي عبارة عن خدمة تقدمها الدولة وتأخذ مقابل، مؤكدة أن فكرة المدينة الصغيرة، وأخذ ذلك في الاعتبار، وبدأت وزارة التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد.