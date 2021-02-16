كل ما تريد معرفته عن نظام الدعم النقدي المشروط

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط والمساعدات الاجتماعية.

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقـته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تغطى برامج الدعم النقدي 3 ملايين و800 ألف أسرة، وتستهدف التضامن الوصول لـ4 ملايين أسرة.

شروط الحصول على الدعم النقدي

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على الدعم النقدي المشروط كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة، أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور «بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة».

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على ما يلي:

- التوسع في إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل، والانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلى ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

- تحرير منظومة المخابز تساعد على فتح مجالات للعمل، لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

- فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم على غرار السلع التموينية، من خلال «كارت فلوس»، حيث سيتم حساب نقود له على بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقى يتم وضعه في حسابه ليشتري ما يريد.