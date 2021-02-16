خطة «تعليم القاهرة» لاستقبال التيرم الثاني في 17 نقطة

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خطة الفصل الدراسي الثاني من مواعيد امتحانات سنوات النقل وبدء الدراسة، بدأت مديرية التعليم في القاهرة برئاسة محمد عطية، مدير المديرية، الاستعداد لامتحانات سنوات النقل، والفصل الدراسي الثاني، وإعداد جداول الدراسة.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام التجريبيات والتعليم العام بمديرية القاهرة، إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضعت خطة متكاملة للفصل الدراسي الثاني، للتيسير على الطلاب، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وأضاف عبدالتواب، لـ«الوطن»، أنّ خطة المديرية خلال الفترة الراهنة تركز على عدة نقاط، كما يلي:

1. اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

2. تطهير وتعقيم المدارس وتوفير الصابون وأدوات التعقيم.

3. الانتهاء من إعداد المدارس وأعمال الصيانة.

4. تجهيز غرف العزل في المدارس استعدادا للفصل الدراسي الثاني.

5. التنسيق مع مديرية الصحة للحفاظ على سلامة الطلاب.

6. إعداد اللجان في المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

7. التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

8. التشديد على ارتداء الكمامة ومنع الدخول دونها.

9. تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان لعدم التزاحم ونشر اللافتات والإرشادية وتكثيف حملات التوعية.

10. متابعة منظومة المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية، والتي تتعدى 10 مصادر لتوصيل المعلومة للطالب والإعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية في المدارس.

11. إعداد الجدول الدراسي للفصل الدراسي الثاني في المدارس.

12. تسليم الطلاب الكتب الدراسية مع انطلاق الدراسة.

13. الحضور للدراسة بالنسبة للطلاب اختياري وفق رغبة ولي الأمر.

14. انطلاق مجموعات التقوية مع بدء التيرم الثاني.

15. استعداد مدارس الإدارات التعليمية لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع المديرية والجهات المعنية مثل الأحياء والمنطقة الصحية.

16. تطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي في المدارس والدواوين، ومراقبة الصرف وأسطح المباني وتأمين الحجرات الدراسية والأفنية والأجهزة ووضعها في مكان مرتفع.

17. التاكيد على فصل التيار الكهربي بالمدارس وغلق الأبواب والنوافذ جيدا، والتعامل بهدوء وحل المشكلات والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية والمكتب الفني.