محافظة القاهرة: غرامة 10 آلاف جنيه وغلق أي منشأة تقدم الشيشة

أكد مصدر بمحافظة القاهرة أن أجهزة المحافظة اتخذت عدة إجراءات حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، من بينها حظر تداول الشيشة في مقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية تصل لـ10 آلاف جنيه عليها ويتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى وجود تعليمات من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ حملات ومتابعة متواصلة على الكافيهات للتأكد من التزامها بحظر الشيشة حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكدا أن على المواطنين دورا كبيرا في منع انتشار الفيروس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والامتثال لتعليمات الدولة فى هذا الملف، داعيا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ الفوري والاتصال بالحي المختص لإخباره بالمقاهي التي تقدم شيشة لروادها حتى يتم التعامل الفوري مع المخالفة وإزالة الضرر الواقع حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

القاهرة: تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات 50 جنيها فورية

ولفت إلى أن أجهزة المحافظة تواصل متابعة وسائل المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات والمواقف والسرفيس للتأكد من ارتداء السائقين والركاب للكمامة الطبية، وتغريم غير الملتزمين 50 جنيها ومن يمتنع عن السداد يتم تحويل محضر المخالفة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني، علاوة على متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا بتكليف المحاسب محمد عثمان الإمام، سكرتير عام حي غرب، بتوليه رئاسة حي غرب القاهرة خلفا للواء محمد عقل، وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على القرار مشيدا بكفاءته وخبرته وقدرته على تحمل المسؤولية ومسيرته الإدارية والميدانية والتطويرية، متمنيا له التوفيق والنجاح فى مسيرة العمل وخدمة المواطنين بحي غرب القاهرة.