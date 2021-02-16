تفاصيل جديدة عن وفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود

كشفت مصادر قريبة الصلة بالراقصة اللبنانية ناريمان عبود تفاصيل جديدة عن وفاتها، السبت الماضي، بعد انتشار أنباء تفيد أنها توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا».

جلطات دموية

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن ناريمان عبود قد تعافت من فيروس كورونا قبل وفاتها بأيام، إلا أنها امتنعت عن تعاطي الأدوية المسيلة للدم التي كانت ضمن البروتوكول العلاجي بعد تأكدها من شفائها، مضيفة أنها فوجئت بإصابتها بعدد من الجلطات الدموية في جسدها جراء توقفها عن تناول هذه الأدوية.

وأوضحت المصادر أن حالة ناريمان عبود قد تدهورت بشدة، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.

وكشفت المصادر أن تعافي ناريمان عبود من كورونا جاء بعد إيجابية المسحة أكثر من مرة، إلا أنها قبل وفاتها بأيام جاءت نتيجة المسحة سلبية، ما جعلها توقف تناول البروتوكول العلاجي الذي كان من ضمنه الأدوية المسيلة للدم.

وكان الملحن اللبناني وسام الأمير قد أعلن نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، حيث غرد قائلاً: يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنتي معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلي أين ذهبتي يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية».

وأضاف: «ما للعمر في بعض الأيام قيمة إذا صار أغلي الناس رفات.. الله يرحمك يا أميرة».

نعي راغب علامة

ونعي المطرب اللبناني راغب علامة، الراقصة ناريمان عبود، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلاً: تعازي العميقة يا صديقي وسام.. الخبر مؤلم جداً في هذه الأيام الصعبة التي خطفت وما زالت تخطف الكثير والكثير من الذين نحبهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله تكون نفسا بالسماء، ربنا يقويكم ويصبركم علي هذه الخسارة.