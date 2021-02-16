السكة الحديد: صرف تذاكر القطارات آليا عبر «VTM» بـ12 محطة بسبب الزحام

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة أتاحت حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات «VTM» ذاتية وآلية بنظام الـ«فيزا كارت» في الأماكن العامة و12 محطة سكة حديد، إضافة إلى «أبلكيشن المحمول»، لحجز تذاكر السفر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدل الذهاب إلى شبابيك التذاكر بالمحطات ومواجهة الزحام، وأيضًا الحد من انتشار فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

وقال «رسلان»، لـ«الوطن»، إنَّ حركة مسير القطارات لم تتأثر بالتقلبات الجوية وتساقط الأمطار في العديد من محافظات مصر، لافتًا إلى أنَّه يمكن حجز تذاكر القطارات عبر نوافذ حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 نافذة للقطارات المكيفة وعدد 97 شباك للقطارات المميزة، ومكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبًا موزعة بالهيئات القضائية والنوادي والجامعات، منوهًا إلى أنَّ حجز التذاكر آليا سيعمل على تخفيف الزحام أمام شبابيك حجز التذاكر، وأيضًا محاصرة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظام القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مضيفًا أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات، وكشف دوري شامل يوميا قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، مشيرًا إلى أنَّ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتمّ بشكل منضبط.

وأكّد «رسلان»، أنَّ ارتداء الكمامات داخل المحطات والقطارات إجباري على جميع الركاب، للحد من انتشار الفيروس، وحماية جموع الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، منوها إلى أنَّ أي راكب يستقل القطارات دون كمامة طبية سيتمّ تغريمه فورًا 50 جنيهًا، مضيفًا أنَّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة، لمحاصرة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنَّه سيتمّ مواصلة تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكّد من الحالة الفنية له حفاظا على أرواح المواطنين وحركة القطارات، إلى جانب انتشار جميع مشرفي التشغيل على مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.