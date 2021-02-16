إزاي تحول فلوس وتدفع فواتير وأنت في البيت؟

يرغب عدد كبير من المواطنين في دفع الفواتير أو تحويل الأموال دون الحاجة للنزول من المنزل وبذل مجهود للذهاب للجهة اللازمة لذلك، وأيضًا مع استمرار عدوى فيروس كورونا يكون البقاء في المنزل قدر الإمكان والبعد عن الاختلاط هو الخيار الأنسب وتستعرض «الوطن» طرق تحويل الأموال ودفع الفواتير من المنزل على النحو التالي:

We Pay

يمكن الاشتراك في خدمة We pay، من خلال بطاقة الرقم القومي وخط باسم العميل والتوجه لأقرب فرع، ثم تصل رسالة نصية بها كود التفعيل، وبعدها يتم وضع رقم سري للاستمتاع بالخدمة، ويمكن من خلالها تحويل الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى داخل مصر، ودفع الفواتير وشحن الرصيد.

يمكن للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة، على أن يكون الأقصى للتعاملات اليومية 30.000 جنيه مصري، والحد الأقصى للتعاملات الشهرية 100.000 جنيه مصري.

فودافون كاش

يمكن من خلال خدمة فودافون كاش تحويل الأموال دون الحاجة للذهاب للفرع أو البنك ودفع الفواتير، ويمكن من خلالها تحويل أموال بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 30.000 جنيه، ورسوم السحب 2% بحد أدنى 3 جنيهات، وعند سحب أي مبلغ من 5 حتى 150 جنيها يتم خصم 3 جنيهات، وعند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيها يتم خصم 2% من قيمة المبلغ.

وللاشتراك في الخدمة يتم التوجه لفرع فودافون بالبطاقة، ويتم الاشتراك في الخدمة، ثم تصل رسالة تضع من خلالها الرقم السري.

اتصالات كاش

يمكن من خلال محفظة اتصالات كاش تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول دون رسوم إصدار كارت الشراء أونلاين، أو رسوم تحويل لأي محفظة في مصر، أو رسوم للايداع أو الشحن أو دفع فاتورة الموبايل، ويتم دفع 1% من قيمة أي سحب كاش بحد أدنى جنيهين عند السحب من أي فرع من فروع اتصالات، ويتم الاشتراك في الخدمة من خلال أحد فروع اتصالات.

أورانج كاش

تقدم خدمة أورانج كاش خدمة تحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع الفواتير بالهاتف، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أي فرع للشركة ببطاقة الرقم القومي ويكون الخط مسجل باسم العميل، ثم تصلك رسالة تحتوى على رقم سري يتم تغيره لتتمكن من استخدام الخدمة، ويمكن للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة.