الاتصالات: مد تحويل الأموال لمحافظ شركات المحمول الإلكترونية بلا رسوم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، وقال إنه لجأ إلى إجراءات ومبادرات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري خلال الفترة الماضية، شملت: منح وحدات مجانية (2000 وحدة على الأقل) عند الاشتراك في المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لاستخدامها دقائق وميجابايت للمشتركين الجدد.

أضاف "الجهاز" في التقرير، أنه منح المشتركين الحاليين بشركات المحمول، وحدات مجانية عند استخدام المحافظ الإلكترونية، وأنه مد فترة استفادة العملاء الحاليين من خدمات تحويل الأموال من محفظة لأي محفظة أخرى أو الشراء من على المواقع الإلكترونية دون تحمل أي رسوم حتى آخر العام.

وبلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية "بشهر أكتوبر 2020"، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 23%، اتصالات 11%، وى 1%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر 2020 ومارس 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية.

ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.

ووفقاً للتقرير، زاد عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 135%، حيث بلغت 2.7 مليون عملية شحن رصيد بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 1.1 مليون عملية شحن رصيد بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 29 جنيه، كما تمت زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 155%، حيث بلغت 370 ألف عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 145 ألف عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 180 جنيه.