الفار: المستشفيات العسكرية تساهم في علاج مليون حالة مدنية سنويا

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المستشفيات العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة ساهمت في علاج الأمراض المختلفة للمدنيين، والتي بلغت مليون حالة سنويًا، فضلًا عن امتداد منظومة الرعاية الصحية بمستشفيات القوات المسلحة لخدمة المواطنين بالمناطق النائية والحدودية على كل الجهات الإستراتيحية.

وأضاف الفار، خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا يأتي من خلال تنظيم قوافل طبية مدعمة بكل التخصصات بمتوسط 32 قافلة سنويا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ساهمت القوات المسلحة في تقديم العديد من المساعدات الطبية للدولة الشقيقة والصديقة.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه كانت أبزر تلك المساعدات هي تقديم الخدمات الصحية للشعب اللبناني الشقيق، والعديد من الجنسيات الأخرى في لبنان من خلال إنشاء مركز الاستشفاء المصري في بيروت، وبلغ عدد المترددين علي المركز خلال عام 2020 نحو 30 ألف حالة، من بينهم 300 حالة عمليات جراحية.