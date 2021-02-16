بطاقات هوية وعلاج 321 رأس ماشية في قافلة بيطرية بشبين القناطر

واصلت القافله البيطرية التي أعلن عنها النائب، مدحت الكمار عضو مجلس النواب، عن دائرة شبين القناطر، أعمالها بقرى الدائرة للكشف وعلاج وتحصين وترقيم وتسجيل الماشية والأغنام وكذا تقديم العلاج بالمجان.

ونجحت القافله بالتعاون مع كافة الجهات فى علاج 93 رأس ماشية وأغنام وماعز ودواب وتقديم العلاج اللازم للحالات بالمجان، كما نجحت القافلة خلال أعمالها بقرية الكوم الاحمر فى تحصين 115 رأس ماشية وأغنام وماعز وكذالك تسجيل وترقيم 113 رأس ماشية واغنام وماعز.

وكان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب أعلن عن بدء أعمال القافلة البيطرية فى جميع قرى شبين القناطر والتى بدأت اعمالها بقرية الزهويين فى إطار المشاركة المجتمعية لتقديم الخدمات للأهالي فى الدائرة ومساندة الدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين، وقال «الكمار»، إن القافله تقوم بتحصين وتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما تقوم بتقديم الكشف البيطرى وتقديم العلاج اللازم بالمجان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بالتنسيق مع محافظة القليوبية ومديرية الطب البيطري بالمحافظه والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمشاركه المجتمعيه حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين

وأشار عضو مجلس النواب أن ذلك يأتي حرصا علي تقديم الخدمات لأهالي مركز شبين القناطر فى ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بأهالينا فى الريف وتقديم كافة الخدمات لهم فى كافة المجالات.

بدأت القافلة أعمالها بقرية الكوم الأحمر، برعاية الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى فى القليوبية ومحافظة القليوبية والدكتور سمير رزق مصطفى مدير الرعاية والعلاج والمسؤل عن القوافل بمديرية الطب البيطرى والدكتور جمال الجالى العيسوى مدير الادارة البيطرية بشبين القناطر والدكتور محمد عبد العال هاشم رئيس قسم ادارة الرعايه والعلاج والدكتورة شيرين جمال عبد الوهاب مدير ادارة الارشاد بالمديرية والدكتور السيد محمد زياده رئيس ادارة التلقيح الصناعي.