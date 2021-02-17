وزير التعليم: وضع مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل خلال أيام

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم وضع مواصفات الورقة الامتحانية المجمعة لصفوف النقل خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لامتحانات صفوف النقل، والمزمع عقدها فى 27 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت للامتحانات المجمعة لتقييم الطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الحالى، وسط ظروف وتحديات فيروس كورونا، مؤكدا أن الفصل الدراسي الثانى سيبدأ فى 10 مارس المقبل.

وقال شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سيمتحنون إلكترونيا عبر التابلت، بلجان فى المدارس ومراقبة من المعلمين، لافتا إلى أن ورقة الامتحان المجمعة ستحوى على 3 أسئلة من كل مادة، وذلك لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي، موضحا أنه تم إرسال نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمديريات التعليمية، وسيتم وضعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة في غضون ساعات حتى يمكن للطلاب الاطلاع على شكلها والتدريب عليها، استعدادا للامتحانات.

وأشار شوقي إلى أن جميع المديريات التعليمية لديها تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتوفير كل أدوات التعقيم فى المدارس، والتشديد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وطالب وزير التربية والتعليم، الطلاب بالاستعداد والتحضير الجيد للامتحانات بالمذاكرة والمراجعة على ما تم تدريسه خلال الفصل الدراسي الأول، منوها بأن الفصل الدراسي الثانى سيبدأ فى 10 مارس المقبل، وسيكون حضور الطلاب اختياريا وليس إجباريا، وسيتم رفع الغياب من جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنه سيتم توفير شرح مناهج التيرم الثانى عبر المنصات التعليمية الإلكترونية والقنوات الفضائية، لجميع الفصول الدراسية بمختلف مراحل التعليم.