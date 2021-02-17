«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى مواطنين تتهم إعلانات أدوية بالنصب

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا في عدد من الشكاوى التي تلقاها وتتهم بعض إعلانات الأدوية بالنصب على المواطنين وتقديم وصفات طبية خاطئة، وذلك ضمن 400 شكوى تلقاها المجلس منذ شهر يوليو الماضي بعد أن تسلم مهامه بتشكيله الجديد برئاسة كرم جبر.

لجنة الشكاوى

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس تستدعي أصحاب الشأن للتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى «ونحقق وإذا كان هناك إجراء معين نتخذه وفق قانون المجلس، أؤمن أن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية فلا نلجأ للغلق إلا في حالات بها عقوبات ضد القانون أو الدستور» بحسب تعبيره في تصريح له.

وقال كرم جبر إن «لجنة الشكاوى تهتم بتلقي كل الشكاوى وبحثها لانتهاكات أو الخروقات أو المظالم التي تحدث من وسائل الإعلام وتلقينا شكاوى من المواطنين أو بوابة مجلس الوزراء أو المسؤولين والوزراء»، موضحا أن اللجنة تلقت شكاوى من مسؤولين حاليين وسابقين بخصوص صفحات فيس بوك مزيفة بأسمائهم، فضلا عن شكاوى أخرى تتهم بعض إعلانات الأدوية بالنصب.

معركة كورونا

وتابع جبر في تصريح متلفز قائلا إن «الإعلام المصري كله يقف بجانب الدولة، ووقف في ظهر الدولة في معركة كورونا والفيضانات، فالإعلام مجمله وطني نظيف وشريف، لكن تحدث بعض الخروقات التي تسيء للإجمالي والبعض يتصور أن القارئ أو المشاهد يريد ذلك وهو تصور خاطئ فمن يفعل ذلك إعلام الفضائح وهم فئة معينة أرجو أن نبعد عن هذه الصور المسيئة».

الكود الأخلاقي

وأكد جبر أن الكود الأخلاقي الذي وضعه المجلس في تشكيله السابق برئاسة مكرم محمد أحمد يهدف لحماية الأسر من الفتن وحماية القيم وإعلاء شأن المجتمع المصري «وأن ننشر الواقع دون تهويل أو تهوين والبعد عن اتهام الناس دون صدور أحكام قضائية نهائية فالكود الإعلامي يضع ضوابط لحماية الجميع» بحسب تعبيره.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن دور المجلس بجانب الأطر التنظيمية الكثيرة الخاصة بإصدار تصاريح للمواقع والصحف والبوابات، فإنه سيبدأ تفعيل الإجراءات القانونية بعد انتهاء مدة تقنين الأوضاع، وتابع «ونناشد كل وسائل الإعلام أن تأتي لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون نعمل في هذا الجانب بشكل جيد».