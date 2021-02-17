حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور من الصعب إحباطه ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.