حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.