حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

لا يسعى مولود برج الحوت إلى المجد والنفوذ والسلطة وحتى الثروة والجاه، فكل هذه المعاني لا يكترث لها إطلاقًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوجيه جهودك فيما يحقق لك فائدة، فقط اعتن بحساباتك وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأحباب.

مشاهير برج الحوت

من أبرز مشاهير برج الحوت النجمة ليلى غفران، من مواليد 19 مارس.