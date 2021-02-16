نسبة تعاطي المخدرات والكحوليات بمصر.. سوهاج والبحر الأحمر في المقدمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ عدد المستفيدين من علاج التعاطي والإدمان بلغ 400 ألف مستفيد، موضحة أنّ الوزارة أجرت مسحا شاملا بالتعاون مع وزارة الصحة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الكشف على 303 آلاف موظف بـ29 وزارة

وأوضحت القباج، أنّ الوزارة حصلت على عينة شملت 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 حتى 60 عاما بمحافظات الجمهورية كافة، وبلغت نسبة المدخنين 27.9%، لافتة إلى أنّه جرى الكشف على 303 آلاف موظف بـ29 وزارة، مع التركيز على المرافق الحيوية، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% إلى 2%.

تعاطي المواد المخدرة

- سوهاج بنسبة 12.2%.

- القليوبية بنسبة 10.5%.

- الشرقية بنسبة 8.2%.

- المنيا 8%.

- البحر الحمر 6.7%.

- أسوان 6.5%.

- الدقهلية 6.5%.

- القاهرة 6%.

- الجيزة 5.9%.

- الإسكندرية 5.2%.

تناول الكحوليات

- البحر الأحمر 5.4%.

- الشرقية 5.3%.

- سوهاج 5.2%.

- أسوان 4.4%.

- القاهرة 4%.

- الإسكندرية 3.9%.

- المنوفية 3.6%.

- الجيزة 3%.

- السويس 2.9%.

- المنيا 2.4%.

التدخين

- المنيا 51.8%.

- سوهاج 47.4%.

- البحر الأحمر 39.2%.

- البحيرة 35.6%.

- الإسماعيلية 33.3%.

- الإسكندرية 33.3%.

- الغربية 29.9%.

- دمياط 28.6%.

- الجيزة 28%.

- الأقصر 28%.

الكشف على 25 ألف سائق حافلة مدرسية بمحافظات الجمهورية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، أنّه جرى الكشف على 25 ألف سائق حافلة مدرسية بجميع المحافظات، موضحة أنّ نسبة التعاطي انخفضت من 12% إلى 1.8%، وجرى توعية الطلاب في 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة.

ولفتت القباج، إلى أنّ الوزارة نفّذت 11 ألف زيارة منزلية في حي الأسمرات، لتوعية الأسر بقضية المخدرات، كما شارك 20 ألف طفل في الأنشطة الفنية والرياضية والوقائية.