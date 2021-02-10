التفاصيل الكاملة لاستقبال مرضى الإدمان بمراكز علاج «مكافحة المخدرات»

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن العمل بالمستشفيات الشريكة مع الصندوق، يبدأ باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن، بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى، ثم القيام بالخطوات التالية:

-تبدأ جلسة الأخصائى النفسى بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى، فى سرية تامة وبالمجان.

- يتم ملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة، وذلك للمرضى الجدد.

- يعقب جلسة الأخصائى جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى.

- عمل جلسات تحفيزية لهم .

- إعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكى عن كل حالة.

- يقوم كل من الطبيب المعالج والأخصائى بمتابعة الحالات القدامى.

- فى نهاية اليوم، يتم تحديد المرضى الذين سيتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

- يقوم أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات، بمتابعة الإجراءات التى يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلى.

وأوضح الدكتور أحمد الكتامي، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ«الوطن»، أن الفئة العمرية التي تتراوح من 21 إلى 30، تعد الأكثر تعاطيا للمخدرات، بنسبة 42.6%.

وأشار الكتامى إلى أن الفئة العمرية من 31 حتى 40 عاما، تأتى فى الفئة الثانية الأكثر تعاطيا بنسبة 36.7%، تليها الثالثة من 15 إلى 20 عاما، والتي سجلت تعاطيا بنسبة 11.5%.

توفير قروض للمتعافين من الإدمان

من جانبها، أكدت نيفين القباج، أنه يتم توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، لافتا إلى أن إجمالى القروض تخطت 4 ملايين و160 ألف جنيه حتى الآن.