صندوق مكافحة الإدمان: نستهدف الكشف على نصف مليون موظف سنويا

أكد الدكتورعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انخفاض نسب تعاطي المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 2%، بسبب تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين.

وأشار «عثمان» إلى الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن، فى خلال عام ونصف العام، إلى جانب أن هناك الكثير من الموظفين، تقدموا طواعية للعلاج، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا ويجرى في سرية تامة.

تعميم خدمات الكشف على نطاق أوسع فى المناطق الحيوية

ولفت «عثمان» فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم تعميم خدمات الكشف على نطاق أوسع، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية والمناطق التي تمس حياة المواطنين.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية، يتم اعتباره مريضًا، وعلاجه بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).

وأشار مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة، إلى أن المركز يستهدف الكشف على نصف مليون موظف سنويًا، حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية بشكل أكبر، مضيفصا «معدلنا من 400 ألف إلى 500 ألف موظف سنويًا».

وأوضح أن تكثيف الحملات جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، من خلال التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل

وأوضح مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر المواد تعاطيا هى الحشيش والترامادول، مؤكدًا إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل، وإحالته إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.