خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة التموين

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة شرح طريقة خدمة نقل أفراد أسرتي للبطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وذلك تسهيل على المواطن حامل بطاقة التموين إمكانية نقل أفراد أسرته، حيث قامت وزارة التموين بالتعاون مع الحكومة المصرية بإطلاق موقع إدارة دعم مصر لكل الخدمات المتعلقة بالتموين، وتشمل المنصة خدمة ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، ويرصد التقرير التالي خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج التموينية، والشروط التي يجب توافرها حتى تتم عملية النقل بنجاح، وكيفية الاستعلام عن ضم أسرتي..

ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج التموينية

قامت وزارة التموين المصرية بتوفير إمكانية ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج من خلال الموقع الرسمي التابع لها، إدارة دعم مصر، ويسعى العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى معرفة الطريقة التي تتم بها عملية النقل، وسوف نعرض لكم الخطوات تفصيليًا، وهي كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة دعم مصر من خلال هذا الرابط، ويقوم الزوج بإنشاء حساب على الموقع، يتضمن معلوماته الشخصية ورقم الهاتف الخاص به.

- فتح الحساب الخاص بك وتقوم بالضغط على أيقونة تموين، ثم تذهب إلى خيار ضم أفراد أسرتي.

- تقوم بإدخال كل البيانات الخاصة بالزوجة، وعند إتمامك عملية كتابة البيانات تقوم بالنقر على التالي، ثم سيقوم الموقع بإرسال رسالة تُفيد بأنه قد تم إضافة أفراد الأسرة، ستتم عملية نقل الزوجة من بطاقة الوالد إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج في فترة من أسبوعين إلى شهر، من وقت عملية التسجيل في الموقع.

شروط ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية للزوج

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التموين، والتي يجب توافرها كاملة حتى يتم نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج التموينية، والشروط كالآتي:

- إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

- يجب أن تتم عملية النقل من بطاقة سارية العمل.

أن تكون الزوجة سبق وأن قامت بصرف المقررات التموينية من خلال بطاقة تموين أخرى.

إذا توافرت كامل الشروط السابقة فبإمكان الزوج ضم زوجته بكل سهولة إلى البطاقة التموينية الخاصة به.