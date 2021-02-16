خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين، باستخدام النظام الإلكتروني عن عدد الأفراد المسجل ببطاقة التموين.

ويتم النظام عبر بوابة دعم مصر الإلكترونية، التابع للحكومة المصرية أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ثم يقوم باختيار «تعديل البيانات» من الخيارات الموجودة، ومنها يقوم بالضغط على «إضافة مواليد» ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام الطلب، وهي رقم البطاقة التموينية ورقم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمحافظة التابع لها، ومكتب التموين، بعد كتابة كافة البيانات وارفاق المستندات المطلوبة يقوم بالضغط على “استكمال”. بعد فحص الطلب ومراجعته من قِبل المختصين، يتم إرسال رسالة إلى مقدم الطلب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني الخاص بالخدمات التموينية.

2- ثم الضغط على «خدمات تموينية للمواطنين» الموجودة بالشريط العلوي بالصفحة من القائمة المنسدلة يقوم المستخدم بالضغط على «سجل موبايلك» ومنها يضغط على «بطاقة تموينية نشطة»، ثم الضغط على «أوافق على الإقرار» بصحة البيانات المدونة.

3- سيطلب من المستخدم إدخال رقم البطاقة التموينية، ثم يحدد المحافظة التابع لها، ويضغط على «دخول».

4- ستفتح صفحة بيانات المستخدم ليقوم بإدخالها جميعًا، ثم يضغط على «عرض».

5- ستظهر كافة تفاصيل البطاقة التموينية للمستخدم، ومن ضمنها عدد الافراد المسجلين بالبطاقة.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير جميع الخدمات ولتعذر بعض حاملي البطاقة من استخدام الإنترنت فقد أتاحت التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة، ثم تقديم شهادة ميلاد الفرد الجديد الذي يود أن يضيفه إلى البطاقة، ويستطيع حاملو البطاقة الاستعلام عن طريق مكتب التموين التابع للوزارة الاستعلام، وذلك بتقديم كل الأوراق التي يطلبها مكتب التموين، ثم يتم فحص الأوراق وأخبار حامل الطلب بالاستعلام.