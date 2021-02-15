7 خطوات للفصل الاجتماعي في بطاقات التموين

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على خطط عديدة لتوفير حياة أسهل للمواطنين، بينها توفير دقيق الخبز البلدي للأفران، وأنابيب البوتاجاز للمستودعات، والسلع التموينية من المتاجر بدعم مناسب وجودة عالية، كما تحرص الوزارة على مساعدات مستحقي الدعم، ووفرت نسبة كبيرة من خدمات بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية لهم، كما أتاحت خدمة الفصل الاجتماعي عبر الإنترنت ومكاتب التموين.

وحددت وزارة التموين عدة اشتراطات لعملية الفصل الاجتماعي، تختلف بناء على الفرد الراغب في إجراء الفصل الاجتماعي، ففي حالة وجود الزوج بمنظومة الدعم يتولى هو عملية الفصل الاجتماعي، وإضافة الزوجة، عقب استلام البطاقة التموينية الجديدة، ويتمكن صاحب بطاقة التموين من إضافة زوجته وأبنائه عقب تسلم البطاقة، حال وجودهم على قاعدة بيانات منظومة الدعم السلعي.

وترصد السطور التالية خطوات الفصل الاجتماعي، كما حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يلي:

1. على المواطن الراغب في فصل نفسه عن بطاقة ذويه أن يتجه إلى المكتب التمويني التابع لمحل سكنه، ويتقدم بطلب فصل اجتماعي.

2. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة من بطاقة التموين المقيد عليها، وقسيمة زواج.

3. تسليم المستندات المطلوبة عقب تقديم طلب الفصل الاجتماعي، وإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد إلى الرقم (91237).

4. إرسال الرسالة من رقم هاتف مسجل ببيانات صاحب الطلب.

5. إرسال الرد عبر رسالة نصية توضح تسجيل الطلب المقدم على النظام الإلكتروني من عدمه.

6. يستقبل مقدم الطلب رسالة بعد أسبوع على نفس الرقم تؤكد قبول الطلب أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، أما في حال القبول سيتم استقبال رسالة أخرى بعد 15 يومًا تطالب المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين للحصول على بطاقته.

7. على المواطن إرسال رسالة جديدة على الرقم (91237) تحتوي على الرقم (1) باللغة الإنجليزية بقيمة جنيه واحد، لاستلام الرقم السري لتفعيل بطاقتك.