انتحار شاب في الإسكندرية.. والدته عثرت عليه مشنوقا بالشقة

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، فيما توصلت التحريات المبدئية إلى أن المتوفى يعاني من مرض نفسي وسبق تلقيه العلاج.

كشفت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربي المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، أنه قسم شرطة ثان المنتزه تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بشقته دائرة القسم.

كان ضباط المباحث انتقلوا إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة (كريم .أ.م)، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس وبدون عمل.

وقالت والدته (ربة منزل)، إن ابنها يعاني حالة نفسية سيئة منذ 7 شهور وسبق تردده على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية واحتجازه لتلقي العلاج.

وأضافت والدته في التحقيقات، أنها خرجت بصحبة ابنها شقيق المتوفى لشراء بعض الاحتياجات، وعند عودتهما وبمجرد فتح باب الشقة فوجئا بابنها معلقا بسقف الصالة، وتبين وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل رئيس نيابة ثان المنتزه إلى موقع الحادث لمعاينته وبمناظرة الجثة، تبين وجود حبل مثبت بسقف النجفة في صالة الشقة يتدلى من أعلى.

تبين وجود آثار خدوش وجروح بالرقبة على الجثة يرجح أنها من أثر الحبل، ولا يوجد بالجثة ثم أي إصابات ظاهرة. وبسؤال شهود الواقعة أيدا ما جاء بمحضر الشرطة، وقدمت والدة المتوفى التذاكر الطبية والأوراق التي تثبت تردد الفقيد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

وتبين من نتائج التحقيقات على المستشار اشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية ، قرر ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ، والتصريح بدفنها عقب ذلك ، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.