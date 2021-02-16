رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لأن ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وكانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى ودرجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بأهالي المدينة الساحلية، توخي الحذر واتباع كل التعليمات واتخاذ كل التدابير اللازمة، مؤكدة على استمرار عدم استقرار الطقس حتى الخميس المقبل.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ، ورعت درجة الاستعداد تحسبا لتداعيات الطقس غير المستقر على المدينة الساحلية، وذلك بعد التوقعات الواردة.

وشددت على جميع أجهزتها التنفيذية بالتأهب للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والمستمرة حتى يوم الخميس، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على فترات متقطعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، ومنع أي تجمعات المياه والتأكد من السيولة المرورية.