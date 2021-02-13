عاجل.. قطاع المعاهد الأزهرية يقرر مدة إجازة نصف العام لمدة أسبوع

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة مسبقا.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

قرارات لجنة أزمة كورونا

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على 5 قرارات جديدة، جاءت كالآتي:

1- الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

2- يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعد المد لأسبوع.

3- تفويض كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

4- الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية.

5- تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات قطاع الناشئين بالأندية وكل المؤسسات الرياضية الأخرى.