تكتل نواب «التنسيقية» يجتمع لمناقشة رؤى ومقترحات المرحلة المقبلة

أجرى تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا اليوم بمقر التنسيقية، لمناقشة الرؤى والمفترحات المزعم مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وطُرح خلال الاجتماع، عدد من الرؤي والمشروعات التي يوليها تكتل نواب التنسيقية اهتماما وسيشاركون في مناقشتها، خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري.

كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي يفكر نواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها المستدامة لـ2030.

يذكر أن جلسات مجلس النواب ستعود للانعقاد بداية من يوم الأحد الموافق 21 فراير الجاري.

وكان مجلس النواب اليوم، وافق على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق «تكريم الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية»، وأعلن ممثلو الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذي تقدم به النائب أشرف رشاد.