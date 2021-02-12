نائبة: نبض الشارع المحرك الأساسي لأعضاء التنسيقية تحت القبة

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن نبض الشارع هو المحرك الأساسي لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، موضحة أن التسيقية تعمل منذ فترة طويلة على أرض الواقع، من خلال مبادرات ميدانية، وحتى قبل انضمام عدد منها إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا ما جعلهم على صلة كبيرة ودراية بتحديات المواطن المصري.

وأضافت «محروس»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، وبناء على هذه الخبرة الميدانية المكونة لدى أعضاء التنسيقية، كونت لديهم أجندة من الملفات الهامة، وبعد تواجدهم تحت قبة البرلمان كأعضاء بمجلس النواب، كان لابد من الاهتمام بتلك الملفات، لأنهم يعلمون جيدا مدى أهميتها للمواطن المصري، وكيف ستساعد تلك الملفات في الوصول إلى حياة كريمة للمواطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه ما يزال أمامهم الكثير من الملفات، التي سيحاولون الاهتمام بها وفتحها بجلسات عمل مجلس النواب لمناقشتها، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت الكثير من اللقاءات بين أعضاء التنسيقية والحكومة التنفيذية بشكل خاص، أقربهم كان أمس في لقاء جمع التنسيقية بمحافظ القاهرة.

وأكملت، أن كل هذه اللقاءات تأتي في ضوء التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر والفعال بين الحكومة والبرلمان، لأنه إذا كان البرلمان يقوم بأدواره التشريعية والرقابية، فلن يكون ذلك كافيا في الوصول إلى نتائج مثمرة، إلا بدعم الأليات التنفيذية للجهات الحكومية المختلفة.

وألمحت النائبة عن التنسيقية، أنه خلال اللقاءات التي شهدتها الفترة الماضية بين أعضاء البرلمان والحكومة، كانت هناك الكثير من المشاكل والملفات الواجب الاهتمام بها ومراعاته لكل نائب بدايرته ومركزه، واستقبلت الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظات، هذه الملفات باهتمام، وهو ما ساعد على إيجاد تعاون وتنسيق بين أعضاء البرلمان والجهات التنفيذية الحكومية.