وكيل الأزهر يشرح جداول امتحانات الصفوف الإعدادية بالمعاهد

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم مراعاة كثرة عدد المواد بالأزهر، مقارنة بالمواد في وزارة التربية والتعليم، لذلك جرى تقسيم التقييم على يومين، الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الإعدادي، حيث تكون المواد الأزهرية كلها في يوم، ثم المواد المشتركة مع التربية والتعليم في يوم ثاني، وهذا ينطبق علي طلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي.

16 مادة بالشهادة الإعدادية

وأضاف، في «بث مباشر» عبر صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الشهادة الإعدادية، اتخذ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرار بالتخفيف على الطلاب، وألا يتم تأجيلها لنهاية العام، خاصة أن مواد الأزهر تصل إلى 16 مادة، وهو عبء ثقيل، فتم وضع 3 أيام لاختبار الفضل الدراسي الأول، حيث سيتم اختبار المواد الشرعية، وتشمل القرآن، مشيرا إلى أن الدين في يوم، ثم المواد العربية في يوم، ثم المواد المشتركة مع التربية والتعليم في يوم آخر.

جدول امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، امتحان المواد الأزهرية «القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية»، يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس.

في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم السبت 6 مارس

ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن 14 طالبا داخل اللجنة الواحدة.