محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية تزامناً مع موجة الطقس السيء التي تتعرض أغلب محافظات الجمهورية حاليًا بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العواصف على أنحاء متفرقة من البلاد والتي من المتوقع أن تستمر اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة التنفيذية استعدت للتعامل مع توقعات الطقس السيء حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، كما تم توجيه غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة لتكون في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس.

وأشار إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقرة.

كان المحافظ قد وجه رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية والعمل على التخلص من أية آثار تنتج عن سقوط أمطار أو عواصف ترابية والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة وكافة المركبات ومراجعة البالوعات والمصارف وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإسعاف والإطفاء بالأماكن المختلفة والخطرة (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري)، بالإضافة إلى انتشار جميع فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية وفرق التطهير ومتابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع بكافة التخصصات (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها).

كما كلّف إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات الطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد اللواء عصام سعد المواطنين بتوخي الحذر وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف أو ترك السيارات تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء سقوط أمطار أو موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مع أخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة والصحراوية تحسبًا لانخفاض الرؤية.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والبلاغات عن أية حالات طارئة من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فضلًا عن التواصل مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.