محافظ أسيوط: رفع حالة الطوارئ للتصدي لموجة الطقس السيئ المحتملة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجمع مراكز وأحياء المحافظة، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيء التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تبدأ من اليوم السبت 31 أكتوبر حتى الخميس 5 نوفمبر واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المراكز، لافتًا إلى إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول وبخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكباري للتأكيد على الجاهزية لمواجهة أي طارئ واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات، وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على بعض المراكز خلال الأيام القادمة.

وأشارفي بيان، إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة منعقدة على مدى الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع الأحداث الطارئة، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات على الأرقام التالية (2135858 / 088) وربطها مع غرف عمليات مراكز المحافظة ووحداتها المحلية لسرعة اتخاذ اللازم لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم توجيه جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أية أمطار، حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء أو ضرر، ومراجعة كل الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ولفت إلى اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها"، والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها، مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الأنفاق والكباري ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة وغيرها وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر خلال القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2135858 / 088) على مدى 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.