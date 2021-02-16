محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح على مخالفات البناء في 3 مراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء بمراكز «البدارى والقوصية ومنفلوط»، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.

وناشد المحافظ، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم، إنه جاري إستكمال إعتماد باقي قرارات التصالح على مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الاجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.

ولفت إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط هي استكمالًا للقرارات التي تم اعتمادها بمراكز وأحياء المحافظة مشيرًا إلى إستمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لتنتهي آخر مارس المقبل بصورة نهائية وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المتصالح يجب أن يسدد مقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.