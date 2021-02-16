وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية لخريجي تجارة والشهادات المعادلة

أعلن بنك الإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن حاجته لـ وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك الموجودة في مصر بوظائف إدارية وقادة فرق وإدخال بيانات العملاء، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك الإسكندرية المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع «لينكد إن»، كالتالي:

المهارات والخبرات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكاليوريوس تجارة وما يعادلها من شهادات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- أن يكون على دراية تامة بالنمذجة المالية.

- أن يكون على دراية بالميزانية المالية.

- أن يكون على دراية تامة بتقييم البائعين.

- أن يكون على معرفة بالتحليلات المالية.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالموردين مثل المسح والتحديث والتحليل والتقييم للموردين وفقًا لمعايير الاستدامة الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية والبيئية وحتى بالنسبة للمقاولين من الباطن.

- التعامل مع الموردين بما يتماشى مع معايير توفير التكاليف الخاصة بالموثوقية الفنية والتجارية والمالية.

- تطوير استراتيجيات المصادر.

- فحص وتحديد الموردين الجدد بشكل منهجي من أجل تحسين تكاليف الموردين.

- التخطيط وفقًا لمقدمي الطلبات أو المجموعة لأنشطة المشتريات والتحقق من توفر الميزانية.

- تحقق من مصادر السلع والخدمات لتلبية متطلبات الشراء وإدارة اختيار الموردين وفقًا لمعايير الموثوقية والاقتصاد والشفافية.

- إدارة قاعدة بيانات الموردين المحليين بدمج البيانات المالية والمؤشرات التنبؤية المحددة من خلال المصادر الداخلية أو الخارجية بهدف تحديد إخفاقات الموردين أو المشاكل المحتملة في وقت مبكر وتخفيف المخاطر ذات الصلة.

- قيادة فريق إدارة التكلفة لتحقيق أهداف العم.

- التأكد من نشر لوحة معلومات المشتريات في الوقت المحدد.

- تدقيق أرقام المدخرات والتأكد من الأدلة على القيم الفعلية.

- إجراء تقييمات واستطلاعات رأي البائعين.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر الصفحة الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينك إن».