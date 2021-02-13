وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وحوافز ومواصلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن النشرة الأسبوعية للتوظيف، والتي تشمل عددا من ملتقيات التوظيف، التي يتم تنظيمها على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى إعلانات التوظيف المباشرة، بمرتبات مجزية وحوافز، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة إعلانات التوظيف، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل، كالتالي:

وظائف شركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- خبرة 3 سنوات في مجال الإشراف وخبرة في مجال الأغذية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

الحقوق والمميزات

- مرتب مجزي يتم تحديده طبقا للخبرة بالإضافة إلى العمولات وبدل التنقل.

- تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- يوجد فرص للترقي سريعا.

وظائف شركة أمريكانا

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهل متوسط حد أدنى.

- أن يكون لديه خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

- ألا يزيد السن عن 30عام.

حقوق ومميزات العمل

- المرتب قابل للتفاوض.

- تأمين اجتماعى وتأمين طبى خاص.

- منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

- صندوق زمالة للمساعدات المالية.

- أرباح سنوية مجزية.

- وسيلة مواصلات.

وظائف شركة شيبسي

الشروط المطلوبة

- مؤهل عالي وفوق متوسط للخريجين.

- رخصة خاصة أو مهنية.

- حد أقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 2500 ويصل إلى 3300 حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف شركة فليكس بى فيلمز لأنتاج البلاستيك

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهل متوسط صناعي.

- حد أقصى للسن يصل إلى للسن 35 عام.

- أن يكون هناك موقف واضح من التجنيد.

- خبرة وبدون بالمصانع.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 2350 جنيه شهريا.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وتأمينات على الحياة.

- توفر الشركة وسيلة مواصلات للانتقال.

- بدل ساعات عمل إضافيه إن وجدت.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة إسبوعية.

وظائف بشركة خدمات استشارية فنية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهل عالي من الخريجين.

- أن يكون لديه خبرة عاميت في نفس الوظيفة والمجال.

- الحد الأقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- المرتب: يبدأ من 3000 جنيها شهريا.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية

الشروط الطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا.

- أن يكون لديه خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والأمن.

- أن يكون الحد اللإقصى للسن 45 عام.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات عمل.

- مواصلات أو بدل مواصلات.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية و إجتماعية بعد مرور عام.

وظائف مصنع لمواد البناء بالمنيا

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهل متوسط لوظيفة الإشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء.

- الحد اللاقصى للسن 30 عام.

- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان

الحقوق والمميزات

- مرتب مجزي يتم تحديده بعد المقابلة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات للانتقالات.

وظائف مجموعة صيدليات العزبى

الشروط المطلوبة

- العمل يكون بنظام الشيفتات المسائية و الليلية.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

- أن يكون الموقف محدد من الجيش.

الحقوق والمميزات

- مرتب مجزى ويتم احتساب سنوات الخبرة السابقة.

- تمنح الشركة للعاملين عمولة وحوافز.

- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي).

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية ورسمية.

- دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر.

- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم.