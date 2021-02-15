وظائف محاسبين براتب يصل لـ36 ألف جنيه في «الثقافي البريطاني»

أعلن المركز الثقافي البريطاني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حاجته لشغل وظائف محاسبين للعمل بالقاهرة لمدة عام «قابل للتجديد»، براتب يتراوح بين 28,494 و36,068 جنيه شهريًا «الراتب قابل للتفاوض حسب الخبرة ونتائج المقابلة»، إضافة إلى التأمين الطبي.

وتستعرض «الوطن» الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على الوظائف على النحو التالي:

الشروط المطلوبة للوظائف

- إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة.

- الحصول على شهادة مهنية أو مؤهل في المالية و/ أو المحاسبة (مثل ACCA وCIMA وCIPFA وCPA وCMA).

- أن يكون لدى المتقدم خبرة عامين على الأقل في الإدارة المالية.

- العمل بنجاح في فرق مشاريع التطوير الكبيرة.

المعايير المرغوبة

- إدارة الشركاء والمقاولين في تحقيق أهداف البرنامج وأنشطته.

- إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة.

- إدارة العقود والمشتريات.

- معرفة إجراءات المنح وتمويل المنظمات غير الحكومية وقواعد ولوائح التبرعات الأجنبية.

- خبرة سابقة في العمل مع SAP.

مسؤوليات ومهام الوظيفة

1. الأنظمة والضوابط المالية:

أن يحافظ على نظام فعال من الضوابط الداخلية التي تتوافق مع معايير المجلس الثقافي البريطاني، وتتوافق مع متطلبات عقد العميل الرئيسي ومعايير المجلس البريطاني للشركات، وأن يضمن رفع الفواتير وفقًا لخطة البرنامج وتحصيلها وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها، وقيادة عمليات الرصد والتسوية الشهرية لميزانية العقد والعمل مع فريق المشروع لتحديد المخاطر والقضايا والإبلاغ عنها.

2. التخطيط المالي وإعداد التقارير:

إعداد التقارير المالية السنوية، والامتثال لصيغ تقارير العملاء والشروط والعمليات المالية الداخلية للشركة في الوقت المحدد ووفقًا للمعايير المحددة، وإعداد ملخص الحسابات المدققة في وقتٍ كافٍ لعرضه في التقرير السنوي وعرضه على هيئات إدارة البرنامج.

3. إدارة المخاطر:

التأكد من فهم مالكي العمليات لمتطلبات إطار العمل والإبلاغ عن المخاطر بشكل مناسب وفعّال؛ يتولى الإشراف والتدريب والتوجيه لأصحاب العمليات ويضمن إجراء التدريبات المناسبة في الوقت المناسب، ويدير المعلومات التي جرى إنشاؤها واستلامها بما يتوافق مع معايير وسياسات إدارة المعلومات بالمجلس الثقافي البريطاني ومبادئ حماية البيانات في المملكة المتحدة والتشريعات المحلية.

ويمكنك التقدم للوظائف من هنــــــــــا.